Кристина Орбакайте: Наша семья у мноих вызывает раздражение

Певица прилетела в Баку для участия в международном музыкальном фестивале "Баку". После репетиции на пресс-ланче "ОК!" ней встретился корреспондент Dni.Ru.

Кристина, вся страна следила за свадьбой Вашего старшего сына Никиты. Она стала главным светским событием лета. Вы рассчитывали на подобную шумиху?

Мы не форсируем и не стараемся в частных семейных событиях претендовать на подобную шумиху. Может, и хотели бы что-то скрыть, но как утаить свадьбу сына?! К тому же людей есть к нам интерес, ничего не поделаешь. Хотя, конечно, имеются и те, у кого мы вызываем раздражение и отторжение, опять, мол, эта семья, сколько можно!

Не устали от того, что всю жизнь находитесь под прицелом камер и глаз?

Ну а что делать? Я всю жизнь так, поэтому знаю, что надо всегда быть в форме, с макияжем, с прической и хорошо одетой.



Что Вы подарили молодым?

Свадьбу! Я все устроила. Кроме того, я там спела. Правда, выступление было незапланированным. Мы знаем, что у гостей Никиты определенный вкус – они любят рок, R'n'B, поэтому там выступали такие замечательные коллективы, как "Марсель", "Нервы", Кристина Си. Но когда на сцену вышла группа "Uma2rmaH" с песней "Знаешь, все еще будешь", у меня душа не выдержала. Ведь эта композиция есть не только в репертуар Аллы Пугачевой, но и в моем – я еще с детства пела ее с мамой, а теперь исполняю и в своих сольниках. Молодые были рады!

А уж как были счастливы поклонники! Они следят за новостями, которые Вы то и дело публикуете в своих аккаунтах в соцсетях. Снимать юмористические ролики, как Максим Галкин, не планируете?

Макс – человек телевидения, он знает, как все работает. А у меня для этого нет вдохновения и опыта.

Вчера Вы с мамой. ее предыдущим и нынешним мужьями прибыли в Баку. Как Алла Борисовна перенесла почти трехчасовой перелет?

В таком составе мы довольно долго никуда не летали. А мама и вовсе давно уже не пользуется самолетами. Мы, конечно, переживали за нее. Но Максим и Филипп всю дорогу смешили ее, веселили, развлекали. Она даже не заметила, как мы преземлились.





Куда отправитесь после Баку?

Никто не отменял традиционные гастроли в августе и сентябре по российским курортам. Потом полечу на другой фестиваль – на "Новую волну" в Сочи. Есть и несколько творческих задумок, но пока боюсь о них говорить.

