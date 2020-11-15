Стал русофобом ради награды: Коммунисты обвинили Кончаловского в предательстве

Фильм "Дорогие товарищи!" повествует о том, как в 1962 году в Новочеркасске расстреляли мирных демонстрантов. Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко считает, что формат кинокартины направлен против советской власти, а Андрей Кончаловский поддался взглядам Запада.
Мужчина уверен, что режиссер пошел на поводу у русофобской тенденции, чтобы получить Оскар. Александр Ющенко считает, что в странах Запада стало популярным порочить историю СССР и насмехаться над ней. По словам руководителя пресс-службы КПРФ, Андрей Кончаловский уловил модное веяние и использовал его в личных целях.
Александр Ющенко выразил негодование тем, что сейчас отечественный кинематограф ориентирован на Запад. Его не устраивает то, что на смену качественным художественным фильмам пришли низкопробные картины с чрезмерным использованием компьютерных технологий. Коммунист убежден, что в основе русофобских фильмов лежит антисоветизм. Критик режиссера пояснил, что антисоветская пропаганда привела к развалу Советского союза и кровопролитным событиям в республиках бывшего СССР. При этом мужчина считает Андрея Кончаловского талантливым и способным создавать достойное российское кино.
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