Новый фильм режиссера "Дорогие товарищи!" стал сенсацией в мире кино, его выдвинули на номинацию "Оскар". При этом руководство партии КПРФ считает картину антисоветской, а позицию Андрея Кончаловского – русофобской.

Фильм "Дорогие товарищи!" повествует о том, как в 1962 году в Новочеркасске расстреляли мирных демонстрантов. Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко считает, что формат кинокартины направлен против советской власти, а Андрей Кончаловский поддался взглядам Запада.

Мужчина уверен, что режиссер пошел на поводу у русофобской тенденции, чтобы получить Оскар. Александр Ющенко считает, что в странах Запада стало популярным порочить историю СССР и насмехаться над ней. По словам руководителя пресс-службы КПРФ, Андрей Кончаловский уловил модное веяние и использовал его в личных целях.

Александр Ющенко выразил негодование тем, что сейчас отечественный кинематограф ориентирован на Запад. Его не устраивает то, что на смену качественным художественным фильмам пришли низкопробные картины с чрезмерным использованием компьютерных технологий. Коммунист убежден, что в основе русофобских фильмов лежит антисоветизм. Критик режиссера пояснил, что антисоветская пропаганда привела к развалу Советского союза и кровопролитным событиям в республиках бывшего СССР. При этом мужчина считает Андрея Кончаловского талантливым и способным создавать достойное российское кино.