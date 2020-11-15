Подруга Началовой устроила съемки на могиле певицы

У знаменитой певицы были теплые отношения с Еленой Метлюк. Девушки часто устраивали веселые посиделки и хорошо проводили время вместе. Юлия Началова умерла более полутора лет назад, но за это время подруга не забыла о ней. Девушка решила прийти на кладбище с цветами и заодно заснять свой визит на камеру, чтобы выложить кадры в инстаграм-канале.
Подруга Юлии Началовой выбрала для кладбища яркий наряд – голубой спортивный костюм с серой курткой. Для усопшей она принесла цветы желтого и красного цвета в большой плетеной корзине. Елена Метлюк снялась на фоне памятника певицы, таким образом фиксируя свое пребывание на погосте. Слов к сделанным фотографиям у девушки не нашлось. Она лишь добавила к ним смайл с нимбом над головой и эмодзи в виде разбитого сердца.
Подписчики инстаграм-канала сочли поступок Елены Метлюк достойным уважения. Многие признали действия девушки проявлением хорошего отношения к памяти Юлии Началовой. "Леночка, какая вы настоящая подруга", "Вечная память Юле", "Спасибо, что навещаете Юлечку", – выразились комментаторы публикации.
Напомним, что певица ушла из жизни в 38 лет из-за заражения крови и сердечной недостаточности. Юлия Началова похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
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