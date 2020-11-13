Бывший муж Гагариной ищет покладистую супругу: Чтоб души во мне не чаяла

О том, что Полина Гагарина находится на грани развода, стало известно весной этого года. Артистка предпочитает не комментировать ситуацию в семье, а вот бывший супруг в личном блоге не стесняется показывать эмоции по поводу расставания с женой. прочитано 370 раз Накануне фотограф опубликовал в своем инстаграм-аккаунте селфи, под которым решил поразмышлять о личной жизни. Фотохудожник отметил, что не против отправиться на шоу "Холостяк" вместо Тимати, чтобы заняться поиском новой возлюбленной. ПО ТЕМЕ "Это оказалось сложной для меня задачей": Полина Гагарина снялась в откровенном проекте "Резко постарела": работа высосала из Гагариной все соки Полина Сергеевна Гагарина Певица Правда, у Дмитрия Исхакова появились сомнения, подойдет ли он по возрасту. "42 – это уже все? Молодой дед? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – шутит бывший муж Полины Гагариной. Также фотограф написал, какую именно девушку хочет видеть рядом с собой. По словам Дмитрия Исхакова, ему нужна ласковая и покладистая – видимо, сильная женщина не оправдала ожиданий. "Таку, шоб души во мне не чаяла", – мечтает блогер. Поклонники отметили, что после Полины Гагариной народ будет очень внимательно следить за новой пассией Дмитрия Исхакова. Пожалуй, потенциальной девушке действительно придется нелегко. Также знаменитость уточнила, какой он – мужчина мечты по версии подписчиков. "После Полины слишком пристальное внимание будет к новой пассии. Сравнивать, критиковать будут. Такой уж народ. Не страшно?", "Ласков да покладист мужик должен быть", "Ласковый и покладистый – пожелания такие де как и к жене, но Главное: смотреть надо в одну сторону", Идеальными становятся в браке, когда из года в год мы лепим друг из друга", – написали в комментариях.

ФОТОРЕПОРТАЖ Гагарину и Бузову побил известный спортсмен