Не туда хоронят: покойного Джигарханяна пытаются пристроить на престижное кладбище

В первые часы после известия о том, что умер Армен Джигарханян, масс-медиа долго не могли определиться со временем смерти 85-летнего актера. Некоторые писали, что он скончался утром, но затем выяснилось, что он ушел из жизни в ночь с пятницы на субботу, 14 ноября.
Такая же история приключилась и с местом захоронения тела. В беседе с журналистами близкий друг Джигарханяна, продюсер Марк Рудинштейн заявил, что скорее всего его последним пристанищем станет Новодевичье кладбище в Хамовниках, где покоятся многие звезды. Но вскоре выяснилось, что СМИ не туда хоронят актера. Еще один друг мэтра кино – Артур Согомонян официально заявил, что артиста похоронят на Ваганьковском кладбище, которое считается еще более престижным.
Но Согомонян отметил, что причина отнюдь не в этом. Дело в том, что на Ваганьковском кладбище покоится единственная дочь легенды кино. Армен Джигарханян потерял Елену более 30 лет назад, когда той не было и 25 лет. Девушка устала после репетиции в театре и уснула в заведенном автомобиле. Поскольку машина находилась в гараже, она получила смертельное отравление угарным газом.
Представитель Джигарханяна добавил, что предварительная дата проведения панихиды по актеру – 12 ноября. Планируется, что она пройдет в Московском драматическом театре, которым руководил Армен Борисович.
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