Дробыш рассказал о непроходящих симптомах после коронавируса

Продюсер Виктор Дробыш перенес коронавирус. Он пролежал в московской больнице с пневмонией легких, после чего его выписали домой. Однако самочувствие у музыканта нехорошее.

О госпитализации Дробыша стало известно 11 ноября. Через несколько дней его уже выписали из больницы. В своем "Инстаграм" Виктор Дробыш поделился с подписчиками, что он уже дома и снова работает. Врачи отпустили его из стационара и дали рекомендации по дальнейшему восстановлению.

По словам музыканта, у него все еще есть слабость. Болезнь протекала у него в средней степени тяжести, и теперь ему предстоит реабилитация. По его словам, он чувствует себя относительно хорошо.

"Осталась только слабость, врачи посоветовали то же, что и при простуде", – сказал Дробыш в беседой со "СтарХит".

Сейчас Виктор Дробыш развивает музыкальный проект под названием "Не говори маме". Бойзбэнд стал популярен среди молодежи. У парней уже вышел альбом на музыкальных платформах под названием "Ты влюблена". Накануне продюсер провел вместе со своими подопечными прямой эфир в соцсетях.

Ранее стало известно, что Сергей Светлаков оказался в больнице с коронавирусной инфекцией.