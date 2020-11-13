Дробыш рассказал о непроходящих симптомах после коронавируса

О госпитализации Дробыша стало известно 11 ноября. Через несколько дней его уже выписали из больницы. В своем "Инстаграм" Виктор Дробыш поделился с подписчиками, что он уже дома и снова работает. Врачи отпустили его из стационара и дали рекомендации по дальнейшему восстановлению.
По словам музыканта, у него все еще есть слабость. Болезнь протекала у него в средней степени тяжести, и теперь ему предстоит реабилитация. По его словам, он чувствует себя относительно хорошо.
"Осталась только слабость, врачи посоветовали то же, что и при простуде", – сказал Дробыш в беседой со "СтарХит".
Сейчас Виктор Дробыш развивает музыкальный проект под названием "Не говори маме". Бойзбэнд стал популярен среди молодежи. У парней уже вышел альбом на музыкальных платформах под названием "Ты влюблена". Накануне продюсер провел вместе со своими подопечными прямой эфир в соцсетях.
Ранее стало известно, что Сергей Светлаков оказался в больнице с коронавирусной инфекцией.
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