Дробыш попал в больницу со страшным диагнозом

Врачи поставили звезде страшный диагноз – коронавирусная пневмония. Состояние Виктора Дробыша описывается как средней степени тяжести.
Сейчас композитор находится в московской больнице. Его решили госпитализировать, чтобы болезнь не развилась в более тяжелую форму.
Продюсер уже подтвердил эту информацию в разговоре с корреспондентом "Говорит Москва". Дробыш рассказал, что получил положительный тест на COVID-19 еще неделю назад, но решил скрыть это от прессы и поклонников.
"Есть повод полежать в больнице. Были бы легкие в порядке, в больнице не лежал бы", – сообщил композитор.
Ранее "Дни.ру" написали о том, как пандемия отразилась на жизни и работе Виктора Дробыша. Продюсер заявил, что не попал под господдержку. Ему приходилось из своего кармана оплачивать простои своих подопечных.
"Есть люди, которым гораздо хуже, чем нам", – отметил композитор. Виктор Дробыш добавил, что продолжит заниматься любимым делом – творчеством. В заключение он выразил надежду, что ситуация с распространением вируса улучшится.
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