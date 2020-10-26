Без диет и голодовок: Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения

Телеведущая призналась, что ведущую роль в ее похудении сыграл отказ от одного продукта. Анфиса Чехова выбрала для себя оптимальный принцип питания.

Звезда заявила, что не изнуряет себя голодовками, а ограничения в еде воспринимает как насилие над организмом. Раньше Анфиса Чехова прибегала к использованию специальных таблеток для похудения и отказывалась от приемов пищи, но к положительному результату это не привело. Психологическая помощь помогла артистке насовсем исключить из рациона сахар, благодаря чему она добилась стройной фигуры.

Инстадива убеждена, что у нее нет безупречной силы воли, ведь питается она достаточно плотно. По утрам она ест сырники с джемом и сиропом, пьет кофе. Во всех блюдах и напитках, которые входят в рацион женщины, нет сахара.

Знаменитость уверена, что не нужно отказывать себе в удовольствии есть то, что хочется, но воздержаться от сахара необходимо. "Достаточно просто отказать себе в том, что вас убивает. Делает вас старыми, беспомощными и вялыми", – выразилась звезда

Анфиса Чехова восполняет тягу к сладкому фруктами. Сахар она не приемлет даже в составе готовых магазинных продуктов: хлеба, соусов, колбасных изделий. Исключив из рациона вредный продукт, артистка научилась слушать свой организм и наслаждаться простой пищей. Впоследствии Анфиса Чехова отказалась от алкоголя, жареного и жирного, а также коровьего молока и мяса.