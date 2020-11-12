Появились данные о состоянии Волковой из t.A.T.u после слухов о тяжелой болезни

Утром в четверг, 12 ноября, появилась информация о том, что бывшая солистка группы t.A.T.u Юлия Волкова слегла с коронавирусом. О состоянии звезды не сообщалось.

Китайская инфекция набирает обороты. Этой осенью уже успели переболеть многие звезды, например, Анна Семенович, Владислав Манучаров, Надежда Ангарская и другие. Несколько дней назад сообщили о госпитализации Виктора Дробыша – у него подтвердили "ковид". Накануне стало известно, что Сергей Светлаков доставлен в больницу с коронавирусной пневмонией и серьезным поражением легких.

Слухи о том, что китайская инфекция обнаружена у Юлии Волковой, были приняты за правду – кто сейчас не болеет? Однако концертный директор артистки не подтвердила информацию. Катерина Дорош заявила, что тест дал отрицательный результат, и сейчас знаменитость находится дома. "Чувствует себя хорошо", – отметила представитель. Она добавила, что была сильно удивлена новостям о болезни Волковой.

Напомним, в конце октября стало известно, что бывшая солистка группы t.A.T.u планирует свое триумфальное возвращение. После нескольких лет затворничества звезда решила начать все сначала. По слухам, в ближайшее время артистка примет участие в проекте одного из федеральных каналов.

Юлия Волкова долго сомневалась соглашаться ли на предложение, так как ее голос только недавно вернулся в норму. Восемь лет назад знаменитость узнала, что у нее рак щитовидной железы. Во время операции был поврежден гортанный нерв, из-за чего начались проблемы с голосом.