"Облегчить боль": блогер-фармацевт Диденко нелепо оправдалась за любовника

Скандально известная "аптечный ревизорро" Екатерина Диденко объяснила, почему так быстро решилась на новый роман после смерти мужа на вечеринке в честь ее дня рождения. Блогер призналась, что ей очень трудно жить в одиночестве и требуется поддержка близкого человека.

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