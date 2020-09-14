"Облегчить боль": блогер-фармацевт Диденко нелепо оправдалась за любовника

Екатерина Диденко посвятила этой теме пост в своем инстаграм-аккаунте. По словам девушки, ее очень многие осуждают. Недавно аптечный провизор объявила, что собралась замуж. И это – меньше, чем через год после трагической гибели мужа и отца ее детей Валентина.
Блогер-фармацевт отметила, что пережить утрату гораздо легче с новым избранником. При этом она подчеркнула, что, начиная новые отношения, вовсе не забывает умершего мужа. "Ну невозможно вычеркнуть из жизни первую любовь. А вот, облегчить боль – да!" – объяснила свою позицию Екатерина Диденко.
Напомним, в феврале 2020 года на вечеринке по случаю дня рождения аптечного блогера скончались несколько человек. Причиной стала реакция, вызванная сухим льдом. 25 килограммов вещества сбросили в бассейн бани ради веселья. В числе погибших оказался муж Екатерины Диденко. Девушка шокирует общественность необычным поведением. В Сети ее прозвали веселой вдовой.
Как писали "Дни.ру", осуждение многих россиян блогер вызвала почти сразу после происшествия. Вместо того, чтобы носить траур, она продолжила публиковать "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте и отправилась покорять эфиры федеральных телеканалов. Публика решила, что Екатерина Диденко решила не упускать момент и "хайпануть". Например, через пару месяцев она легла под нож пластического хирурга и увеличила грудь.
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