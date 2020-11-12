Вторая страшная смерть подряд: у потерявшей партнера Кудрявцевой снова большое горе

В Москве состоялась церемония награждения звезд First Ladies Awards Russia'20. Эта премия отмечает ярких и успешных женщин, заявляющих о себе в сфере искусства, культуры, моды, спорта, образования, науки и бизнеса. Но без политики в этот вечер не обошлось...

Накануне церемонии из зоны военного конфликта в Нагорном Карабахе пришло несколько долгожданных и обнадеживающих вестей – о прекращении огня, о создании совместного центра по мониторингу за ситуацией и об отправке туда российских миротворцев.

Новости оттуда для ведущей церемонии Леры Кудрявцевой обретали особое, очень личное, звучание. "Мой близкий друг, который жил в Испании, поехал к знакомым в Армению и погиб там, его там убили, – не может сдержать волнения Лера. – Не дай бог! Без слез на то, что там происходит, смотреть, конечно, нельзя. Мне бы очень хотелось, чтобы навсегда во всем мире закончились войны".

Леру, конечно, безумно жаль, ведь пережить две смерти подряд, которые случились с ее друзьями за последнее время, очень тяжело. Напомним, 7 ноября в страшной авиакатастрофе под Москвой погиб соведущий Кудрявцевой по телепроекту "Звезды сошлись" на НТВ Александр Колтовой. Самолет, которым он управлял, упал и сгорел.

Политическим было заявление и Анжелики Агурбаш, получившей из рук Леры Кудрявцевой награду с очень символичным звучанием "Голос Мира". Со сцены она рассказала об еще одной неспокойной сегодня точке на карте мира. "Мои родные братья-белорусы борются сегодня с беззаконием, насилием и агрессией, я хочу пожелать им победы на этом непростом пути", – пояснила артистка. Напомним, с 9 августа в Минске и других городах Белоруссии проходят акции протестов активистов белорусской оппозиции и представителей гражданского общества.