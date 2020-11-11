"Готовы похитить детей ради выкупа": страсти в семье Анджелины Джоли накаляются

По словам телохранителя, Анджелина Джоли и Брэд Питт крайне уважительно относились к работникам дома. Звезды никогда не позволяли себе повышать голос, но требовательно относились к поставленным задачам.
Марк подметил, что его всегда удивляло, как сливки Голливуда распоряжались собственным графиком. Анджелина и Брэд грамотно подходили к работе и ведению домашних дел. В один день они успевали поучаствовать в съемках блокбастера, а вечером почитать сказки детям.
Как известно, за идеальной картинкой всегда кроется масса тайн. Марк Биллингэм признался, несмотря на счастливый брак и крепкую семью, звезд преследовал один и тот же страх. Джоли и Питт очень любят своих детей и до сих пор боятся, что с ними может что-то случиться.
Анджелину терзали навязчивые мысли, что детей могут тайно выкрасть с целью шантажа. Поэтому она всегда тщательно следила за их безопасностью. Самый жесткий отбор проходили именно телохранители.
"Энджи и Брэд очень нервничали, если кто-то подходил к детям. Я думаю, это было связано с деньгами. Они очень богатые люди, и кто-то мог попробовать похитить детей ради выкупа", – признался мужчина.
Напомним, сейчас голливудская пара переживает не самые светлые времена. Около двух лет назад актеры развелись и начали вести совместную опеку над детьми.
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