Внучка и зять Гурченко сцепились в суде за квартиры и деньги

12 ноября актрисе театра и кино Людмиле Гурченко исполнилось бы 85 лет. Но ее родственники эту дату отметят, судя по всему, в суде. Единственная внучка звезды Елена Королева сегодня сражается за квартиры и деньги со своим отцом Александром Королевым, зятем Людмилы Марковны.

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