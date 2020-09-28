Получила по роже и почкам: врачи борются за жизнь избитой озверевшей любовницей Королевой

Известная модель Лара Фрост оказалась той еще скандалисткой и дебоширкой. И теперь силу ее удара узнала на себе челюсть и почки самой Королевой!

"Я пришла к своим друзьям на вечеринку, а там эта мадам, Лара Фрост, – рассказала "Дни.ру" Королева. – Она увидела, что я обнимаю своего знакомого Руса, и накинулась на меня с кулаками. Это мой давний знакомый, я могу делать с ним абсолютно все. Но получать из-за этого по почкам!..."

Побои были так серьезны, что Королева загремела в больницу. "Я не знаю, что у меня отбито в итоге, – плачет девушка. – К тому же мне было впечатано в ухо бутылкой воды. Теперь надо проверить и его состояние".

Впрочем, у Лары Фрост свое мнение о произошедшем конфликте. "Я бухала в клубе со своим мужчиной и тут нарисовалась эта... Не знаю, как ее даже назвать, – плачет звезда "Дома-2". – Она начала очень некорректно вести по отношению к моему мужчине, просто как *** (женщина легкого поведения – Прим. ред.). Она клеилась к нему, терлась. А я человек вспыльчивый и дала ей по роже – она получила по заслугам. Теперь она мне угрожает заявлением в полицию. Это возмутительно!"

Напомним, пострадавшая от рук Лары Фрост Елена Королева – внучка легендарной актрисы и певицы Людмилы Гурченко. В ноябре ей исполнится 37 лет. Она очень надеется, что побои к этому времени пройдут.