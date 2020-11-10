"Под особым контролем": Ефремов отметил свой первый день рождения в тюрьме

Этот день рождения для осужденного артиста особенный – звезда проводит его на пути в колонию. На прошлой неделе знаменитость неожиданно этапировали из СИЗО №5 в Белгородскую область.
Где в данный момент находится Михаил Ефремов, точно не известно. По одним данным, – в пересыльном пункте одного из СИЗО города Орел, по другим – в Белгородской области. Свое наказание он будет отбывать в исправительной колонии №4 в поселке Алексеевка. Находиться актер будет в отряде №8, где в свое время сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
По словам источника, этот отряд находится поближе к администрации исправительного учреждения, он под особым контролем. Располагается он в недавно отремонтированном здании. Сначала Михаил Ефремов будет содержаться отдельно от остальных в карантинной камере. Потом его переведут в общий барак.
Известно, что заключенные там живут по 20-30 человек в комнате, спят на двухэтажных кроватях, на каждого отведено по два квадратных метра. На территории есть училище, где можно освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика и повара.
Распорядок таков: подъем в 6:00, работа с 8:00 до 17:00, отбой в 22:00. Есть в колонии храм, библиотека и клуб.
Напомним, ДТП с участием знаменитости случилось 8 июня. Михаил Ефремов находился за рулем своего внедорожника пьяным и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель курьерской службы доставки Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.
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