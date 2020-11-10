Больше, чем Ефремову: какой срок грозит Дрожжиной и Цивину за мошенничество

Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин не сходят со страниц прессы. Повышенное внимание к чете обусловлено подозрениями в незаконном присвоении имущества. Каждый день появляются все новые и новые любопытные факты, связанные с артисткой и адвокатом.

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