Больше, чем Ефремову: какой срок грозит Дрожжиной и Цивину за мошенничество

Так, например, журналисты выяснили, что Наталия Дрожжина, активно представляющаяся заслуженной актрисой, таковой на самом деле не является. Гильдия актеров и Союз кинематографистов никогда не давали артистке такого знания. В Министерстве культуры также не знаю о том, что Дрожжина получила госнаграду.
Тем временем над Наталией Дрожжиной и ее супругом Михаилом Цивиным нависла уголовная статья. Паре вменяется "Мошенничество в особо крупном размере". В случае доказательства вины актриса и адвокат могут получить до десяти лет колонии. Это даже больше, чем дали актеру Михаилу Ефремову за ДТП со смертельным исходом. Актера приговорили к восьми годам тюремного заключения. Артисту уже удалось немного снизить срок.
Напомним, Наталия Дрожжина и Михаил Цивин по версии следствия могли незаконным путем завладеть имуществом вдовы и дочери актера Алексея Баталова. Речь идет о двух квартирах, доли в четырехкомнатных апартаментах, мастерской и денежных средствах. Поговаривают, что родственники Баталова – не единственные "жертвы" ушлой парочки.
Хамовнический суд Москвы на время разбирательства оставил Цивина и Дрожжину под подпиской о невыезде. Супругам запрещены ночные прогулки и посещения массовых мероприятий.
Адвокат Дрожжиной говорит, что в действиях его подзащитной не было корысти. "Настойчиво внушают, что Дрожжина – рейдер. А Дрожжина 20 лет помогает всем кому не лень, вот сегодня ее за это обвинили", – отметил юрист.
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