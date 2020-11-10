"Очень похожи с Успенской": дочь Гузеевой затравили за несуразный наряд

На фотографии, которую опубликовала артистка, девушка стоит на лестнице около входа в загородный дом. Лицо Ольга Бухарова закрыла огромными солнечными очками и маской. Для выхода в свет дочь Ларисы Гузеевой выбрала мешковатое полупальто бежевого цвета, бордовую водолазку, джинсовые короткие штанишки и ботинки в тон бадлону.
Актриса отметила, что в таком виде ее дщерь собралась отправиться на прогулку. "Не болейте!" – пожелала знаменитость. Поклонники неоднозначно восприняли образ наследницы артистки.
Студентку часто сравнивают с дочерью другой известной личности – Любови Успенской. Многие пользователи Сети уверены, что девочка издевается над Ларисой Гузеевой, а актриса не может обуздать своенравную наследницу.
"Слепая любовь к дочери, очень похожи с Успенской", "Хороший прикид, коронавирусный модный", "С дочей не соскучишься", "Как то странно одета", "Издержки популярности знаменитой матери", "Простите, но это для пожилой женщины, а не для молодой девушки", "Я вас очень уважаю и люблю а дочь надеюсь когда нибудь повзрослеет", "Оригинально оделась", "Как говорила моя мама – Вырядилась!!! Брюки классные!" – написали в комментариях.
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