Бывший муж Борисовой избил дочь после публикации развратного фото

Дочь Даны Борисовой некоторое время провела у отца. Вернувшись домой, Полина рассказала матери, что родитель жестоко ее избивал: хлестал ремнем и пинал ногой. Максим применял силу не только дома, но и на улице.
Телеведущая шокирована поведением экс-супруга. Более того, ее удивляет, почему дедушка и бабушка, которые наблюдали за тем, как их сын избивает свою дочь, не вмешались, не заступились за внучку.
По словам Борисовой, Полина начала конфликтовать с отцом несколько месяцев назад. Максим часто цеплялся к наследнице. Например, он критиковал дочь за внешний вид. Спрашивал, зачем Полина покрасила волосы или надела ужасные, по его мнению, вещи.
Бабушка и дедушка стали относиться к внучке строго после того, как увидели ее развратный, по их мнению, снимок в Сети. Аксенов тоже был шокирован откровенной фотографией Полины.
"Там просто приспущена у топа бретелька. Ну это даже не лифчик", – цитирует Борисову Пятый канал.
Полине пришлось удалить кадр. Но после этого отец не перестал наказывать дочь. Он остро реагировал на грязную голову девочки, заставлял наследницу прибираться в доме. Полина просила родителя проявить вежливость, но вместо этого получала несколько ударов.
У Аксенова своя правда. Он считает, что Борисова выдумала душераздирающую историю, чтобы на ней заработать. Мужчина уверяет: он ладит с дочерью.
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