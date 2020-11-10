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Бывший муж Борисовой избил дочь после публикации развратного фото

Бывший муж Борисовой избил дочь после публикации развратного фото

Дана Борисова. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
В семье Даны Борисовой произошел очередной скандал. Телеведущая рассказала журналистам, что ее бывший муж Максим Аксенов поднял руку на их общую дочь Полину. Одна из причин неадекватного поведения мужчины, по словам звезды "Армейского магазина", – якобы непристойное фото девочки в Сети.
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Дочь Даны Борисовой некоторое время провела у отца. Вернувшись домой, Полина рассказала матери, что родитель жестоко ее избивал: хлестал ремнем и пинал ногой. Максим применял силу не только дома, но и на улице.

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Появились фото избитой дочери Даны Борисовой

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Телеведущая шокирована поведением экс-супруга. Более того, ее удивляет, почему дедушка и бабушка, которые наблюдали за тем, как их сын избивает свою дочь, не вмешались, не заступились за внучку.

По словам Борисовой, Полина начала конфликтовать с отцом несколько месяцев назад. Максим часто цеплялся к наследнице. Например, он критиковал дочь за внешний вид. Спрашивал, зачем Полина покрасила волосы или надела ужасные, по его мнению, вещи.

Бабушка и дедушка стали относиться к внучке строго после того, как увидели ее развратный, по их мнению, снимок в Сети. Аксенов тоже был шокирован откровенной фотографией Полины.

"Там просто приспущена у топа бретелька. Ну это даже не лифчик", – цитирует Борисову Пятый канал.

Полине пришлось удалить кадр. Но после этого отец не перестал наказывать дочь. Он остро реагировал на грязную голову девочки, заставлял наследницу прибираться в доме. Полина просила родителя проявить вежливость, но вместо этого получала несколько ударов.

У Аксенова своя правда. Он считает, что Борисова выдумала душераздирающую историю, чтобы на ней заработать. Мужчина уверяет: он ладит с дочерью.

Автор: 10 ноября 2020, 15:49 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Этого монстрика(дочь Борисовой), увы, уже не исправить.
Гость
Ответить
Должен же кто-то приводить в чувство это невоспитанное создание, коль маме некогда. Мама носится по ток-шоу с завидной регулярностью, а девочка испорченная с рождения
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