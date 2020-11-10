"Очень сексуально!": Прилучного и Мельникову засняли вместе

Влюбленная пара – Старшая (Дарья Мельникова) и Парень (Евгений Романцов) – проводят время вдали от цивилизации. Внезапный приезд сначала Младшей сестры (Елизавета Кононова), а потом и Бывшего парня Старшей (Павел Прилучный) нарушают загородную идиллию.
У каждого из героев свой план на эти выходные, а все вместе они становятся заложниками ситуации и участниками жестоких психологических игр. Влюбленность сменяется страстью, а невинный флирт вызывает ревность и может привести к смертельной опасности.
"Из простых и понятных на первый взгляд отношений между людьми всегда рождаются самые интересные истории. Как в реальной жизни, так и в кино. Для меня “Соври мне правду” – отличный пример такого психологического аттракциона вокруг красивой любовной истории. Или историй", – говорит Прилучный.
"Когда я прочла сценарий, подумала, что это очень небанально, очень сексуально и очень интересно. Эта история сразу же привлекла меня своей сюжетной авантюрой, диалогами, атмосферой и каким-то хулиганством", – улыбается Мельникова.
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