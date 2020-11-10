"Очень сексуально!": Прилучного и Мельникову засняли вместе

В Москве завершены съемки психологического триллера "Соври мне правду" – совместного проекта START и "Окапи продакшн". Главные роли исполнили Павел Прилучный и Дарья Мельникова, а режиссером выступила Ольга Акатьева. Фильм можно будет увидеть на экранах кинотеатров в первом полугодии 2021 года.



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