Рассекретившая свой доход Седокова отпугнула ухажера со скромной зарплатой

Певица Анна Седокова ответила поклоннику на актуальный вопрос. Звезда заявила, что мужчине со скромной зарплатой будет некомфортно состоять с ней в отношениях.

Из-за пандемии коронавируса доходы многих звезд значительно снизились. Несмотря на это, у знаменитостей остается множество вариантов заработать даже в таких непростых условиях.

На просторах Сети можно найти данные о заработке звезд в социальных сетях. Так, стоимость одного поста в "Инстаграме" может достигать нескольких миллионов рублей.

В связи с этим некоторым пользователям интересно, могли бы певцы и актеры завести отношения с партнером, доход которого относительно скромен. Анна Седокова ответила на вопрос, есть ли шанс у мужчины с зарплатой 50 тысяч рублей рассчитывать на ее внимание.

Звезда заявила, что спутнику будет некомфортно рядом с женщиной, чей доход равен пяти миллионам рублей. Судя по всему, певица имела в виду именно себя.

Стоит отметить, что экс-участница группы "ВИА гра" счастлива в браке и во внимании других мужчин в любом случае не нуждается. В начале осени певица вышла замуж за латвийский баскетболиста, который значительно моложе нее. Ради новой избранницы спортсмен даже был вынужден оставить свою семью.