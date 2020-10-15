Седокова взбешена трудностями из-за новостей о заражении COVID-19

Согласно появившейся на днях информации, возлюбленный Седоковой переносит коронавирус в легкой форме. При этом баскетболиста часто видели в общественных местах. Это вызывало недоумение у людей. Некоторые успели осудить Яниса за несоблюдение карантина.
Несколько дней супруги не комментировали новость о заражении. Но накануне Анна не выдержала. В "Инстаграм" она показала результаты теста на COVID-19, который сдал Тимма. Выяснилось, что баскетболист здоров.
Возмущенная ложью Седокова рассказала, что из-за слухов ей, ее ребенку и Янису пришлось нелегко. Сына певицы выгоняли с занятий, а супругов обходили стороной прохожие. С ними также перестали общаться знакомые.
Напомним, в прошлом месяце Анна и Янис зарегистрировали свои отношения. Радостную новость супруги сообщили в эфире передачи "Вечерний Ургант". Тогда певица призналась, что помолвка была летом на яхте.
Тимма покорил Седокову трогательным предложением руки и сердца. Пышную свадьбу влюбленные организовывать не будут, поскольку предпочли отметить это событие в кругу самых близких.
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