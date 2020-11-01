Новая избранница делит многомиллионное имущество ради Жигунова

Новая избранница артиста Сергея Жигунова, пытается забрать у бывшего мужа крупную долю накопленных сбережений. Дальневосточный медиамагнат не идет на уступки, отказывая Виктории Ворожбит, в оказании финансовой поддержки.

Выяснилось, что Сергей Жигунов уже давным-давно присмотрел себе богатенькую копию Анастасии Заворотнюк. Поговаривают, что Ворожбит решилась на кардинальные перемены во внешности, чтобы привлечь внимание звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Журналистка из Владивостока лишь дала еще один повод для обсуждений многочисленной аудитории. Ведь женщина, ужасно похожая на всеми известную актрису, уже перебралась к своему новому ухажеру.

Пара не отрицает тот факт, что в скором времени они узаконят свои отношения. Однако Виктории Ворожбит стоило бы разобраться с бывшим мужем – влиятельным человеком на Дальнем Востоке. Экс-супруги все никак не могут поделить многомиллионное имущество Виктора Суханова. Более того, бушующая пандемия коронавируса только усугубляет ситуацию.

Если верить словам адвоката Ворожбит, то заседания проводятся через каждые полтора месяца. Но так как богатства семьи весьма разнообразны, постоянно возникают разногласия при оценке подобного имущества.

"Виктория владеет автомобилем Toyota Lexus NX 200, приобретенным в браке. Он останется у жены, тогда она отдаст бывшему мужу половину стоимости машины деньгами", – разъяснил юрист.

Напомним, на кону бизнес – информагенство и другие компании, которые оцениваются в 50-70 миллионов рублей. Плюс ко всему, супругам нужно поделить особняк во Владивостоке и другое недвижимое имущество.