Заявивший о голодающих артистах Пригожин с иронией отнесся к материальным проблемам коллег

Пру дней назад исполнитель хита про есаула сообщил, что ему нечем платить зарплату своей команде. Певец заявил, что звукорежиссерам, операторам и музыкантам приходится перебиваться случайными заработками, чтобы свести концы с концами.
Иосиф Пригожин, который еще весной заявлял, что многие артисты голодают и находятся на грани разорения, с пониманием отнесся к проблемам коллеги. Стоит отметить, что во время первой волны коронавируса звезды не оценили высказывания продюсера, обвинив его в лицемерии. По словам супруга Валерии, дела в индустрии действительно плачевные. Он заявил, что если все так пойдет и дальше, у всех возникнут большие трудности.
По мнению Иосифа Пригожина, Олег Газманов очень осторожный человек, и если он пожаловался на отсутствие денег, значит, все и правда неважно. "Раньше все молчали, а теперь до них дошло", – отметил муж Валерии.
При этом продюсер добавил, что у его супруги до сих пор нет ни одного предложения на новогодние праздники. Раньше уже летом многие авансировали звезду, "бронируя" ее под корпоративы.
На трудности пожаловалась и Елена Ваенга. Чтобы выбраться из долговой ямы, певице приходится продавать квартиру в Санкт-Петербурге.
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