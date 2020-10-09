Заявивший о голодающих артистах Пригожин с иронией отнесся к материальным проблемам коллег

Иосиф Пригожин прокомментировал недавние жалобы Олега Газманова на материальные трудности. Он отметил, что это пока цветочки. Если индустрия будет простаивать еще несколько месяцев, начнутся большие проблемы.

Пру дней назад исполнитель хита про есаула сообщил, что ему нечем платить зарплату своей команде. Певец заявил, что звукорежиссерам, операторам и музыкантам приходится перебиваться случайными заработками, чтобы свести концы с концами.

Иосиф Пригожин, который еще весной заявлял, что многие артисты голодают и находятся на грани разорения, с пониманием отнесся к проблемам коллеги. Стоит отметить, что во время первой волны коронавируса звезды не оценили высказывания продюсера, обвинив его в лицемерии. По словам супруга Валерии, дела в индустрии действительно плачевные. Он заявил, что если все так пойдет и дальше, у всех возникнут большие трудности.

По мнению Иосифа Пригожина, Олег Газманов очень осторожный человек, и если он пожаловался на отсутствие денег, значит, все и правда неважно. "Раньше все молчали, а теперь до них дошло", – отметил муж Валерии.

При этом продюсер добавил, что у его супруги до сих пор нет ни одного предложения на новогодние праздники. Раньше уже летом многие авансировали звезду, "бронируя" ее под корпоративы.

На трудности пожаловалась и Елена Ваенга. Чтобы выбраться из долговой ямы, певице приходится продавать квартиру в Санкт-Петербурге.