В семье Костюшкина появился еще один малыш: Сегодня три месяца!

Накануне Юлия Костюшкина сообщила радостную новость! Несколько месяцев назад в доме звезд случилось долгожданное событие – появился новый член семьи.

В личном блоге телеведущая показала умилительный снимок собаки породы мальтипу – метиса мальтийской болонки и той-пуделя. Щенок карамельного цвета сидит в ботинке и смотрит в камеру. Малыша назвали Оливер.

Юлия Костюшкина написала текст для поста от имени собаки. Оказывается, пес живет в семье уже три месяца, и за это время он успел со всеми подружиться. У Оливера уже прорезались все зубы, и он постоянно что-нибудь жует. Также малыш успел привыкнуть к двум другим домашним животным артистов.

Как отметила звезда, дети зовут пса дурашливыми именами вроде "Мальтипуха" или "Чубака". "Мне нужно сделать еще одну прививку, и тогда я буду ездить с мамой по всем делам", – пишет Юлия Костюшкина от имени собаки.

Поклонники пришли в восторг от милого щенка. "Какая прелесть, игрушка мягкая, не знала бы так и подумала (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юлечка, Ваш младшенький, просто прелесть!!!! Сразу видно, что в вашем доме царит любовь!", "Ну как же ты пишешь 😍В каждой буковке любовь! Ням", "Говорят , что любовь нельзя купить за деньги, МОЖНО !!! Это собака", – написали в комментариях.