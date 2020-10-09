"Приданое будет неплохое": Крутой высказался об избраннике повзрослевшей дочери

Игорь Крутой редко рассказывает о семье. Но встретившись с журналистами в Крыму на "Новой волне", композитор решился на откровения. Например, он поведал о личной жизни дочери Александры.

В следующем году у наследницы Крутого сразу два важных события: окончание школы и совершеннолетие. Композитор считает дочь взрослой, ведь она уже устраивает свою личную жизнь. За Александрой ухаживают молодые люди, но она не спешит знакомить их со знаменитым отцом.

Игорь Яковлевич мечтает о дне, когда дочь выйдет замуж и подарит ему внука или внучку. Композитор уверен, что Александра будет искать избранника, похожего на него. "Я не хочу сказать, что лысого. Но найдет ли такого второго?", – задался вопросом он.

Однако торопиться со свадьбой никто не будет, подчеркнул Крутой. В 2021 году Александра планирует поступать в университет и только потом станет разумным вопрос о браке. "Приданное точно будет неплохое", – улыбнулся Игорь Яковлевич.

Напомним, у Крутого уже есть три внучки. Сын композитора от первого брака Николай обзавелся двумя дочерями – Кристиной и Маргаритой. Падчерица Игоря Яковлевича Виктория, дочь его второй жены Ольги, пять лет назад родила наследницу, которую нарекли Деми-Роуз. Семейство живет в Америке. Композитор часто общается с ними по видеосвязи.