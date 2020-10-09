"Паразиты!": Наташа Королева сделала заявление после потасовки мужа с любовницей

С тех пор, как несколько недель назад Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан, признался, что был неверен жене, популярной певице Наташе Королевой, шумиха вокруг пары не утихает. Подливают масла в огонь откровения его любовницы Анастасии Шульженко, отметившейся уже в нескольких шоу на Первом канале.
А теперь она пришла на "вторую кнопку". В передаче Андрея Малахова она объяснила, что пыталась встретиться с экс-возлюбленным, чтобы урегулировать ситуацию. Но в итоге, случилась потасовка. "Он меня отшвырнул. Я не ожидала", – пожаловалась Анастасия.
В результате инцидента, как уверяет адвокат Шульженко, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Вдобавок пострадавшая обратилась в полицию. Она написала заявление о побоях.
Не осталась в стороне от нового витка шумихи Наташа Королева. Она опубликовала обращение к общественности. "Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала "про меня", "про Тарзана" "про мою семью"и т.д., – выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише..." – призвала артистка.
В качестве разнообразия Наташа Королева предложила поклонникам и все неравнодушным посмотреть оскароносный фильм "Паразиты". "Вот там четко показано, в каком мире мы живем и какие Люди-Паразиты пытаются разрушать нашу жизнь!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – язвительно отметила популярная исполнительница.
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