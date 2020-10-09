Невестка умершей от рака Бондарчук перепугала народ мольбой о помощи

Супруга Константина Крюкова, сына умершей от рака актрисы Алены Бондарчук, Алина Алексеева обратилась к поклонникам с просьбой. Первые строки сообщения девушки испугали пользователей Сети.

Крюков и Алексеева в браке уже семь лет, но так и не обзавелись детьми. Рождению наследников супруги пока предпочитают совместные путешествия и другой полезный досуг. Например, на днях пара планирует отправится в Ялту. Они поедут в Крым на машине.

В связи с этим Алина написала в "Инстаграм": "Обстоятельства загнали меня в угол, поэтому прошу о помощи". Таким началом обращения жена Константина заставила напрячься поклонников, но следом пояснила, что нуждается в советах по выбору гостиниц, ресторанов и мест, которые можно посетить в Крыму.

Пользователи Сети охотно рассказали Алексеевой о достопримечательностях полуострова. Эти же рекомендации они оставили и в инстаграм-аккаунте Крюкова, который на днях тоже просил подписчиков подробнее поведать о красотах Ялты.

Напомним, в 2009 году Константин лишился матери. Актриса Алена Бондарчук скончалась на 48 году жизни от рака молочной железы. Тогда Крюков ощутил себя беззащитным и одиноким. Он был уверен, что мать выздоровеет. Алену похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с отцом Сергеем Бондарчуком.