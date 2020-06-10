Константин Крюков о новом сериале "Шоу про любовь": Хотелось сыграть истеричного артиста

13 июня на канале "Россия 1" состоится премьера сериала "Шоу про любовь". Главные роли в картине исполнили Константин Крюков и Галина Безрук.

Действие ленты происходит в условном городе N. Молодая женщина Люба Кудряшова живет самой обычной жизнью: пьющий муж, кредит и ненавистная работа.

Однажды по федеральному каналу транслируют интервью популярного актера и любимца женщин Олега Турбина. Артист сообщает, что успехом обязан девочке, которую в детстве встретил в пионерском лагере. Дескать, та разбила ему сердце. Парень решил прославиться и заставить гордячку кусать локти. Звали героиню юношеских грез артиста… Люба Кудряшова.

Признание Турбина стало сенсацией. Журналисты отыскали Кудряшову, чтобы показать ее всей стране. Любу пригласили на шоу в Москву, чтобы рассказать свою версию событий.

По словам создателей, сериал "Шоу про любовь" – нетипичная мелодрама. Картина обещает удивить зрителей поворотами сюжета. Сценарист Марина Елатомцева призналась, что идея картины возникла случайно. Она смотрела интервью популярного артиста и вдруг подумала: "Интересно, а что сейчас чувствует девочка, которая ему нравилась в школе?"

Актер Константин Крюков, сыгравший в теленовелле Олега Турбина, уверен, что эта история могла бы произойти в реальности. "Меня привлекла сама роль. Очень хотелось сыграть такого истеричного артиста", - признался он.

Крюков подчеркнул, что ничего против шоу-бизнеса не имеет и сам давно является его частью. Среди звезд, по словам Константина, много достойных людей, настоящих трудяг, которые всего добились сами.