"Никто смотреть не будет": Сябитова об участии Тимати в шоу "Холостяк"

По мнению Сябитовой, шоу и личная жизнь не имеют ничего общего, поэтому ожидать появление новой крепкой пары в восьмом сезоне шоу "Холостяк" не стоит. Кроме того, сваха подчеркнула, что все сезоны проекта никогда не заканчивались крепкими отношениями между участниками.
Однако шансы у девушек, которые будут бороться за внимание Тимати, все же есть, ведь добиться расположения недавно расставшегося с возлюбленной мужчины гораздо легче, чем закоренелого холостяка, считает Роза. Также сваха добавила: Юнусов не должен быть одиноким, поскольку талантлив и имеет хорошие ресурсы.
Если говорить о крепких отношениях, которые можно построить на телевидении, то это, по мнению Сябитовой, должно быть шоу-коучинг. В рамках проекта тренер объяснял бы главному герою причину одиночества и рекомендовал бы определенных кандидатов.
"Но такое шоу никто смотреть не будет, поэтому подбирается, согласно формату телевидения, публичный человек, а лучше хайповый", – объяснила Роза.
Сваха посоветовала Тимати "отодвинуть хайп" и повзрослеть. Роза считает, что 37-летнему рэперу необходимо начать присматриваться к ровесницам. Мол, старость нужно проживать с достойными женщинами.
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