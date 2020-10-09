Игорь Крутой странно отреагировал на вопрос о внебрачном сыне

Игорь Крутой дал большое интервью в рамках программы "Алена, блин!" Речь шла не только о творчестве, но и о личной жизни.

В честь дня рождения Игоря Крутого его приемная дочь Виктория опубликовала фотографию, на которой запечатлена со старшим братом Николаем, младшей сестрой Александрой и неким молодым человеком. В центре среди наследников оказался сам именинник. "С днем рождения нашего папу", – коротко написала Вика.

Ведущая прямо спросила у Игоря Крутого, кто этот молодой человек, который почему-то оказался в обществе композитора и его детей. Реакция продюсера оказалась странной: он стал пожимать плечами, а затем тихо сказал: "Человек". Собеседница решила нажать на него. "Это ваш сын, я так понимаю?" – прямо спросила она. Тогда Игорь Крутой, выдержав многозначительную паузу, предложил задать ему следующий вопрос.

Примечательно, что в том же интервью продюсер признался, что для него, в отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса, очень важна репутация. И, по его мнению, она должна быть безукоризненной. Хотя, признает продюсер, сам он не ангел.

Напомним, что Игорь Крутой был женат дважды. В первый раз он оформил отношения в довольно юном возрасте. С женой Еленой он прожил 16 лет, она родила ему сына Николая. По словам продюсера, они расстались из-за материальных трудностей. А когда он добился первого успеха, Елена захотела вернуться, но он ей этого не позволил.

Во второй раз Игорь Крутой женился более 20 лет назад. Супруга Ольга занимается бизнесом, живет в Америке. От первого брака у нее есть дочь Виктория, которую Игорь, кстати, удочерил. Она теперь носит его фамилию. В этом браке появилась дочь Александра, с которой, по словам композитора, очень тесная связь.