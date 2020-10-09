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Шоу-бизнес
Сожитель-уголовник тратит деньги Овсиенко на другую семью

Сожитель-уголовник тратит деньги Овсиенко на другую семью

Татьяна Овсиенко. Фото: legion-media.ru
В Сети распространилась информация, будто некогда известная певица Татьяна Овсиенко переживает не лучшие времена. Якобы артистка стала прикладываться к бутылке. А еще говорят, что певица терпит плохое отношение к ней своего гражданского мужа, который недавно вышел из тюрьмы.
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Тревогу стали бить некие подруги и соседи. Они убеждены, что виной всему Александр Меркулов – возлюбленный Татьяны Овсиенко, которого осудили за организацию покушения на бизнесмена из Санкт-Петербурга. Певица ждала его из тюрьмы почти пять лет. В 2017 году мужчину выпустили на свободу. Окрыленная Овсиенко развила бурную деятельность. Однако сейчас из-за пандемии работы стало в разы меньше, поэтому якобы и начались проблемы.

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Татьяна Николаевна Овсиенко Певица

Впрочем, сама Татьяна Овсиенко утверждает, что они с Александром Меркуловым живут душа в душу и ни о каких побоях даже речи не идет. А то, что ее иногда видят с синяками на теле, так это "наследственное". "У меня такой организм, что чуть заденешь, ударишься – пятно", – объяснила Овсиенко.

Впрочем, она призналась, что совместная жизнь дается им непросто. Бывают споры. Было легче, когда артистка ездила на гастроли, и они виделись время от времени. "Когда пандемия и ты находишься 24 часа в сутки вместе – это очень тяжело. Всякое бывало. Всякое!" – интригующе отметила певица.

Интересно, что на вопрос журналиста, не выгораживает ли она любовника, Татьяна Овсиенко, едва сдерживая слезы, ответила, что тот ее не обижает. А еще примечательно, что Александр Меркулов не работает. Зато в настоящее время поехал покупать детям от прежнего брака "свитерочки для института". На эту фразу репортер сделал вывод, что сожитель тратит деньги певицы на другую, прошлую, семью, которую он оставил ради нее. "Зачем вы так? Он помогает. Он общается, ездит в ту семью. Дети, семья, жена, пусть и бывшая – это нормально", – ответила Татьяна Овсиенко.

Также артистка прокомментировала слухи о пристрастии к алкоголю. Она заявила, что это неправда. "Могу себе позволить бокал вина. Если захочу вечером выпить коньячка там 50 грамм, то это нормально. Никакой зависимости у меня нет и не было. Могу вас заверить – наркотиков не употребляю. Алкоголь – тоже. Я очень люблю "Просекко" под хороший сырок", – призналась исполнительница.

Свой комментарий дал и водитель, директор артистки: "Таня много переживала из-за Александра, когда он был в тюрьме. Я это видел. И это не забыть и не выбросить, не перечеркнуть. Да, соседи стучат по батареям, да, бывают ссоры, крики, выяснения отношений. Но в 53 года не хочется остаться одной, понимаете. "Был бы милый рядом". Вы проблему подняли своими расспросами, напугали обоих… Теперь, может, потише у них будет дома. Мы поборемся за Таню! Тане очень важно выступать, быть востребованной – ждет предложений, приглашений, это для нее главная поддержка".

Автор: 9 октября 2020, 08:56 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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