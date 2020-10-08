Григорьева-Апполонова заподозрили в родстве с Пугачевой

Участник группы "Иванушки International" снял видео курьезного инцидента. Прихожанка сначала увидела в нем внука Аллы Пугачевой, а затем полезла обниматься.
В тот момент, когда исполнитель снимал обстановку вокруг себя, к нему подошла пожилая женщина с необычным вопросом. "Это правда? Вы с Москвы? Вы Орбакайте сын?" – спросила пенсионерка.
В ответ Андрей Григорьев-Апполонов пошутил, что он и вправду внук Примадонны. Однако сразу же оговорился, что на самом деле он "Андрей из группы "Иванушки". Затем артист направил камеру на себя, перекрестил объектив и пожелал зрителям, чтобы их "хранил Бог".
Напомним, стало известно, что бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова телеведущая и актриса Марина Банкова выставила на продажу его трехкомнатную квартиру в центре Москвы за 26 миллионов рублей. Супруги развелись год назад.
Как писали "Дни.ру", ранее Андрей Григорьев-Апполонов вспомнил о трудном жизненном периоде. Он рассказал, как группа переживала гибель солиста Игоря Сорина, произошедшую 22 года назад. Кроме того, в 1998 году у отца артиста, хирурга Генриха Святославовича оторвался тромб, и он умер. Из-за череды трагедий исполнитель стал выпивать и впоследствии очень тяжело выбирался из алкогольной зависимости.
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Пулеметчица
Ищу регион где поселиться
Вы чего так распустились?
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
Турция хочет захватить Израиль!
Самосожжение.
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Эмин поддержал Азербайджан
Кто такая Лиона?