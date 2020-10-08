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Григорьева-Апполонова заподозрили в родстве с Пугачевой

Григорьева-Апполонова заподозрили в родстве с Пугачевой

Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: legion-media.ru
Андрей Григорьев Аполлонов попал в забавную ситуацию. В одном из православных храмов певца приняли за внука Примадонны.
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Участник группы "Иванушки International" снял видео курьезного инцидента. Прихожанка сначала увидела в нем внука Аллы Пугачевой, а затем полезла обниматься.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В тот момент, когда исполнитель снимал обстановку вокруг себя, к нему подошла пожилая женщина с необычным вопросом. "Это правда? Вы с Москвы? Вы Орбакайте сын?" – спросила пенсионерка.

В ответ Андрей Григорьев-Апполонов пошутил, что он и вправду внук Примадонны. Однако сразу же оговорился, что на самом деле он "Андрей из группы "Иванушки". Затем артист направил камеру на себя, перекрестил объектив и пожелал зрителям, чтобы их "хранил Бог".

Напомним, стало известно, что бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова телеведущая и актриса Марина Банкова выставила на продажу его трехкомнатную квартиру в центре Москвы за 26 миллионов рублей. Супруги развелись год назад.

Как писали "Дни.ру", ранее Андрей Григорьев-Апполонов вспомнил о трудном жизненном периоде. Он рассказал, как группа переживала гибель солиста Игоря Сорина, произошедшую 22 года назад. Кроме того, в 1998 году у отца артиста, хирурга Генриха Святославовича оторвался тромб, и он умер. Из-за череды трагедий исполнитель стал выпивать и впоследствии очень тяжело выбирался из алкогольной зависимости.

Автор: 8 октября 2020, 21:49 Источник: Telegram-канале MDK Private • Требует проверки
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