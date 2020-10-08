Напившийся Уткин бросился страстно целовать Ветлицкую

Спортивный комментатор Василий Уткин сообщил о странной истории в эфире нового выпуска ютуб-шоу "Что было дальше". По словам журналиста, она произошла с ним несколько лет назад на одной звездной тусовке.
Гостями вечеринки среди прочих были певицы Ольга Орлова, Жанна Фриске, Ксения Новикова и Ирина Лукьянова. Именно с последней изрядно выпивший Уткин и перепутал Наталью Ветлицкую.
С Ириной Лукьяновой Василий Уткин был знаком и дружен давно. Журналист подсел Ветлицкой, они завели задушевный разговор и не расставались весь вечер: пели, танцевали и даже поцеловались.
После вечеринки Василий Уткин отправился в студию, чтобы записывать программу и утром обнаружил, что хозяин пати настойчиво звонил ему. От него он узнал, что на тусовке он "зажигал" вовсе не с Лукьяновой.
"Это была Наталья Ветлицкая, которую я даже не знал на тот момент! Как это получилось, я не могу объяснить до сих пор. Я ведь называл ее Ирою", – признался комментатор. По словам Василия Уткина, после этого случая он ни раз не виделся с Натальей Ветлицкой. Сама исполнительница на эту историю пока никак не отреагировала.
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