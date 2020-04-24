"Сиди в бункере": Уткин устроил безобразную перепалку

В условиях эпидемии коронавируса в мире практически не осталось спортивных событий, которые могли бы стать объектами исследования журналистов. Комментатор Василий Уткин справился с этой проблемой оригинальным способом.
Он сосредоточил усилия на том, чтобы как можно сильнее обругать ведущего Владимира Соловьева. Своей работой журналист, судя по всему, доволен. Он признался, что с наслаждением наблюдал за тем, как его оппонент "пел и плясал" у себя в студии после одного сообщения в "Твиттер".
Василий Уткин повторил свой вызов на словесный поединок, от которого Владимир Соловьев изначально отказался. Не стесняясь в выражениях, он заметил, что у ведущего есть всего два варианта – либо сидеть в своей студии и кидаться фекалиями в стену, либо принять вызов.
Журналист слоняется к тому, что оппонент выберет первый вариант. "Сиди в бункере, как настоящий фашист", – заявил он в опубликованном на своем ютуб-канале ролике.
Также он обвинил Владимира Соловьева в том, что тот совершенно оторван от народа. Дескать, ведущий давно смотрит на мир только из окон своего автомобиля, а на улице не появляется. Судя по всему, это не последний эпизод противостояния между Василием Уткиным и Владимиром Соловьевым, во время которого первый не стесняется в выражениях, а второй сомневается в адекватности оппонента.
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