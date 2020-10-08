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Шоу-бизнес

"Мощнейший удар": эксперт объяснила резкий набор лишнего веса Игорем Николаевым

Игорь Николаев. Фото: legion-media.ru
Психолог Инна Тлиашинова назвала причину изменений во внешнем виде Игоря Николаева. Она уверена, что артист получил сильный стресс.
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По мнению собеседницы "Дни.ру", композитор – не единственный, кто столкнулся с такой проблемой. По приведенной ею статистике, каждый третий взрослый россиянин страдает избыточным весом. И в большинстве случаев, это происходит из-за защитной реакции организма на те или иные факторы.

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Эксперт констатировала, что Игорь Николаев является творческим, тонким и открытым человеком с определенной душевной организации. А для таких публичных людей важна карьера и внешняя реализация. "Ведь когда вся страна ушла на карантин, то многие испытали психологический стресс", – отметила Тлиашинова.

Специалист объяснила, что когда идет резкий набор веса, то на это всегда есть глубокая причина. Она может быть не одна и у каждого индивидуальна. "Чаще всего – это, когда мы не получаем удовольствия. И, например, человек пел, выступал, был в состоянии счастья, признания, восторженной публики, а потом резко этих эмоций лишился, то он перестал ощущать это состояние удовольствия", – говорит психолог. Тогда человек начинает искать получение этих чувств в другом – в спорте, создании проектов или самом простом – в еде.

Вторая причина, по словам эксперта, из-за чего человек может резко набирать вес – это внутреннее состояние. "Карантин для многих стал большим стрессом. Творческие люди, которые сейчас лишены возможности так масштабно выступать, заявлять о себе, в том числе Игорь Николаев, конечно же, получили мощнейший удар. И организм начинает выполнять функцию защиты – резкий набор дополнительных килограммов", – заявил Тлиашинова.

Специалист посоветовала при такой проблеме не тянуть время, а обратиться к психологу, чтобы он сделал разбор и установил глубинную, конкретную причину избыточного веса. "Когда она будет проработана, трансформирована, то занятия спортом, правильное питание – будут эффективнее в разы", – уверена Тлиашинова. Эксперт рекомендовала комплекс мер по борьбе с лишним весом: работа с профессиональным психологом (например, по методу "мастер разборов"), спорт и правильное питание. При этом, важно делать все пошагово и ни одной из мер не пренебрегать.
Автор: 8 октября 2020, 23:56 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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