"Постоянно полуголая": Толкалина в прозрачном платье возбудила россиян

Легкая ткань лишь слегка прикрывает прелести знаменитости. На фото можно рассмотреть грудь и бедра артистки. Бывшая жена Егора Кончаловского стоит на берегу спиной к закатному солнцу в одном белом платье. Артистка подняла подол, оголив ноги, и выгнулась в соблазнительной позе.
В подписи к снимку Любовь Толкалина процитировала стихотворение Марины Цветаевой. Этот пост она посвятила великой поэтессе, которая 8 октября празднует день рождения.
Поклонники неоднозначно отнеслись к фотографии актрисы. Многим не нравится, что звезда публикует столь откровенные снимки. Некоторые считают, что артистке в ее возрасте стоит быть поскромнее.
"Откуда такое желание себя обнаженную показывать всей стране! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Постоянно полуголая, красота красотой, но уже ведь женщина в возрасте, стыдно за нее", "Люба....длинные, длинные старые, жилистые и морщинистые ноги", "Это поиск предпоследней электрички. Выкладывание обнаженки в соц сети. То Храм то трусы. Жесть какаято", "Сколько можно выкладывать полуголые фотографии. Я была о вас лучшего мнения!", "Должно быть женское достоинство! А вас его нет похоже. Даже Ургант помню высмеивал ее в своем шоу за такие фото!" – написали в комментариях.
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