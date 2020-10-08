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Шоу-бизнес
Тимати закидали камнями за прилюдную игру с киской: Вот на кого променял Решетову

Тимати закидали камнями за прилюдную игру с киской: Вот на кого променял Решетову

Тимати. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Тимур Юнусов (Тимати) вновь подвергся критике. На этот раз народ не оценил дружбу рэпера с диким животным.
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Несколько месяцев назад Тимати показал кадры с тигренком на руках. Тогда рэпер сообщил, что дал животному кличку Рони. Многие подумали, что артист решил одомашнить дикое животное.

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Накануне Юнусов лишь подтвердил догадку. Он опубликовал видео, на котором играет с большим тигром. Неизвестно, является ли животное тем же тигренком, но интернет-пользователи вновь осудили рэпера.

По их мнению, тигр не должен находиться в неволе. Они считают, что необходимо снять с животного ошейник и отпустить к сородичам. "Зверь есть зверь! Ты для него – блекстарбургер", "Любовь до поры до времени... Не надо забывать, что это животное – хищник", – высказались фолловеры.

Некоторые же не стали осуждать Тимура за игры с тигром. "Вот это киска!", "Вот на кого ты променял Решетову", "Вот это настоящая любовь Тимати! А то Насти там... Алены...", – пошутили подписчики.

Напомним, в прошлом месяце поклонники узнали, что Юнусов и Решетова расстались. Эта новость стала шоком, потому что в прошлом году у пары родился сын. Казалось, ребенок лишь укрепил отношения рэпера и модели, но сохранять им, видимо, было нечего.

Автор: 8 октября 2020, 12:17
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