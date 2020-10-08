Малахова заплевали за передачу о Тарзане и Королевой: Скоро потеряет всех друзей

Недавно Королева во время беседы с Ксенией Собчак пожаловалась на Первый канал, который показал выпуск "Пусть говорят" с любовницей Тарзана Анастасией Шульженко. Певица разочаровалась в телеканале и его руководителе Константине Эрнсте и обвинила всех причастных к этому во вторжении в личную жизнь и нарушении законов России.
Тогда же артистка похвалила Андрей Малахова, который не стал вмешиваться в эту историю. По словам Наташи, телеведущий отказался от съемок с Шульженко, что говорит о его солидарности и порядочности.
Вопреки этому, 7 октября в эфире телеканала "Россия 1" показали выпуск "Прямого эфира", в котором Малахов пообщался с Шульженко. Девушка вновь в подробностях рассказала о связи с Тарзаном и встречи с ним после скандала.
Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать. "Предатель!", "Скоро Малахов потеряет всех звездных друзей", – цитирует их "7дней.ru". Некоторые же лишь убедились в том, что история про измену Тарзана является пиар-кампанией: "Из Наташки – плохой оператор, руки трясутся, из Сергея – плохой сценарист, актриса Шульженко бездарна, но после карантина кушать хочется, поэтому зарабатывают, как могут".
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о реакции Королевой на предательство супруга. По словам Глушко, жена вела себя странно. Он ожидал истерику, но Наташа не сказала ни слова.
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