"Никто нам не помогает": Олег Газманов пожаловался на безденежье

Весной этого года в России были отменены массовые мероприятия, в том числе и концерты. Уже летом многие артисты начали жаловаться на недостаток финансов. Так, Иосиф Пригожин говорил, что деятели искусства нуждаются в финансовой поддержке от государства.
За эти слова продюсера раскритиковали. Мол, артисты заработали на безбедную жизнь, поэтому не имеют права жаловаться. Позже Пригожину пришлось объяснять, что имел в виду малоизвестных людей.
На днях Газманов пояснил, что артистов, которые обеспечили себя финансами на долгие годы, около 50 человек. Остальные же на самом деле страдают из-за отсутствия работы. В беседе с журналистами певец отметил, что лишился более 100 выступлений.
В первую очередь пострадал коллектив Газманова. На артиста работает 17 человек: гитаристы, клавишники, звукорежиссеры. "Индустрия умирает. Никто нам не помогает", – пожаловался Олег. Певец подчеркнул, что не имеет другого источника дохода.
Стоит отметить, что недавно Газманов вылечился от COVID-19. Артист некоторое время лежал в больнице. Он долго боролся с недугом, из-за чего похудел на шесть килограммов.
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