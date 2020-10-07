"Бить девочку – перебор": любовница обвинила Тарзана в нападении и готовит иск в суд

Встреча 28-летней Анастасии Шульженко и Тарзана (Сергея Глушко) закончилась для девушки плачевно. Она получила черепно-мозговую травму.

Любовница пытается достучаться до бывшего возлюбленного и обсудить все разногласия лично. Она возмущена, что Сергей Глушко, который признавался ей в нежных чувствах, так быстро отрекся от своих слов. Более того, он и его жена, певица Наташа Королева, обвинили актрису в шантаже и краже драгоценностей.

Недавно Шульженко подкараулила стриптизера после очередного выступления, но тот попытался убежать от нее. Анастасия догнала Тарзана и кинулась на грудь со слезами. Однако шоумен грубо оттолкнул девушку, и она упала на пол, сильно ударившись головой.

Любовнице Сергея Глушко вызвали скорую помощь. Теперь обиженная артистка намерена подать в суд. Она обратилась к адвокату, который готовит документы для привлечения 50-летнего стриптизера к ответственности.

"На сегодня мы имеем все признаки состава преступления, как минимум статьи 115 части первой (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Это уже уголовное преступление. При любых обстоятельствах бить девочку – перебор", – заявил юрист Вадим Лялин. Первые следственные действия по факту заявления Сергея Глушко и Наташи Королевой назначены на 8 октября. Правозащитник уверен, что они с Шульженко выиграют дело, и Тарзан ответит по всей строгости закона.

Напомним, в сентябре Тарзан признался общественности, что изменил супруге. По его словам, это произошло неосознанно. Якобы его опоили. В то же время на скандальных ток-шоу появилась малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, которая рассказала о близости с Сергеем Глушко. Девушка уверяет: шоумен сам искал встреч с ней.