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Оставшийся без денег Дробыш взвыл из-за коронавируса

Оставшийся без денег Дробыш взвыл из-за коронавируса

Виктор Дробыш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вероятно, второй волны коронавируса не избежать. Впрочем, весенне-летний простой больно ударил по экономике, Сфера развлечений пострадала особенно сильно, и теперь продюсеры ждут новых неприятностей. Виктор Дробыш в их числе.
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Еще полгода назад в шоу-бизнесе разгорелся нешуточный скандал из-за неаккуратного высказывания Тарзана. Он заявил, что многие артисты голодают из-за того, что все массовые мероприятия под запретом. Тогда народ накинулся на супруга Наташи Королевой, заявив, что люди во всем мире умирают, а он смеет такие вещи говорить, сидя в роскоши.

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 Виктор Яковлевич Дробыш

Виктор Яковлевич Дробыш композитор

Коллеги также не оценили слов танцовщика. Впрочем, несмотря на это, ко второй волне коронавируса явно никто не готов. В случае новых мер многие звезды будут на грани разорения. Виктор Дробыш в беседе с журналистами отметил, что работает, ничего не получая. Он и многие другие продюсеры не попали под меры господдержки.

Как отметил шоумен, именно ему приходится оплачивать все простои своих подопечных. Впрочем, звезда не отчаивается, так как верит, что если просто заниматься любимым делом, все в итоге будет хорошо.

Катя Лель заявила, что была поражена зрителями на своем недавнем концерте. Певица прям-таки чувствовала тепло, которое шло из зала. Артистка считает, что люди от всего устали, они хотят просто жить и радоваться жизни.

При этом звезда сокрушается по поводу возможных ограничений в связи с "ковидом". Исполнительница отметила, что все в шоу-бизнесе пребывают в панике, ведь уже больше полугода эстрада находится во мраке.

Автор: 7 октября 2020, 18:33 Источник: Телепрограмма.pro ✓ Надежный источник
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Виктор Дробыш с размахом отпраздновал юбилей

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