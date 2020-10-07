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В Сеть попало фото молодой жены Игоря Николаева: в свадебном платье рядом с другим мужчиной

В Сеть попало фото молодой жены Игоря Николаева: в свадебном платье рядом с другим мужчиной

Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look\www.globallookpress.com
Певица и актриса Юлия Проскурякова показалась в роскошном свадебном платье, довольная и счастливая. Поклонники принялись гадать, что это был за повод.
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Юлия Проскурякова заинтриговала фанатов новым фото, на котором предстала в неожиданном образе. Жена Игоря Николаева появилась на фото в свадебном платье. Она специально не стала раскрывать подробностей в своем "Инстаграм", подогревая интерес подписчиков. На снимке Юлия позировала с супругом, друзьями и коллегами. Примечательно, что на главном фото ее супруга рядом не было.

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 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

Подписчики сразу поняли, что это не настоящее свадебное торжество, а постановка. Многие подумали, что Юлия снимается в новом проекте.

"Прекрасная Юлечка, клип, наверное или новая роль в кино. В любом случае творческих успехов вам", – предположили фанаты.

Артистка не стала реагировать на комментарии. Только под одной из версий о съемках клипа поставила смайлик. Кое-кто даже предположил, что Проскурякова беременна и готовится к венчанию с Игорем Николаевым (недавно пара отпраздновала десятилетие со дня свадьбы, – прим. ред.).

Юлия Проскурякова учится в ГИТИСе на режиссерском факультете. Она не раз показывала на сцене института свои таланты актрисы.

Николаев и Проскурякова сыграли свадьбу в 2010 году, когда молодой артистке было 28 лет, а музыканту – 50. У семьи есть общая пятилетняя дочь.

Автор: 7 октября 2020, 13:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

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