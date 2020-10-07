В Сеть попало фото молодой жены Игоря Николаева: в свадебном платье рядом с другим мужчиной

Юлия Проскурякова заинтриговала фанатов новым фото, на котором предстала в неожиданном образе. Жена Игоря Николаева появилась на фото в свадебном платье. Она специально не стала раскрывать подробностей в своем "Инстаграм", подогревая интерес подписчиков. На снимке Юлия позировала с супругом, друзьями и коллегами. Примечательно, что на главном фото ее супруга рядом не было.
Подписчики сразу поняли, что это не настоящее свадебное торжество, а постановка. Многие подумали, что Юлия снимается в новом проекте.
"Прекрасная Юлечка, клип, наверное или новая роль в кино. В любом случае творческих успехов вам", – предположили фанаты.
Артистка не стала реагировать на комментарии. Только под одной из версий о съемках клипа поставила смайлик. Кое-кто даже предположил, что Проскурякова беременна и готовится к венчанию с Игорем Николаевым (недавно пара отпраздновала десятилетие со дня свадьбы, – прим. ред.).
Юлия Проскурякова учится в ГИТИСе на режиссерском факультете. Она не раз показывала на сцене института свои таланты актрисы.
Николаев и Проскурякова сыграли свадьбу в 2010 году, когда молодой артистке было 28 лет, а музыканту – 50. У семьи есть общая пятилетняя дочь.
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