Собчак втянула Николаева в мерзкий скандал с Глушко и Королевой

На днях Ксения Собчак взяла интервью у Сергея Глушко и Наташи Королевой после того, как вскрылся факт неверности танцовщика певице. А теперь скандально известная ведущая втянула в скандал и бывшего мужа артистки Игоря Николаева.

Вот уже несколько недель скандал с изменой Сергея Глушко, более известного как стриптизер Тарзан, своей жене, певице Наташе Королевой в топе новостей. Произошел новый виток: Ксения Собчак взяла интервью у супругов. Она выяснила, как теперь дальше будут складываться отношения между артисткой и ее "накосячившим" мужем.

Так, Сергей Глушко объявил, что Наташа Королева – "святая женщина" – его простила, потому что любит. А певица сообщила, что не считает поход мужа "налево" изменой, потому что его "явно развели, а он повелся". Ксения Собчак в свойственной ей манере пыталась выведать скандальные подробности, спровоцировать, но при этом старалась быть беспристрастной и никого не винить в том, что произошло.

Однако сейчас телеведущая, решив привлечь максимум внимания к новому выпуску своего шоу, умудрилась втянуть в этот мерзкий скандал еще и бывшего мужа Наташи Королевой, автора-песенника, исполнителя Игоря Николаева. Ксения Собчак опубликовала в "Сторис" несколько, по ее мнению, самых ярких комментариев зрителей, оставленных после просмотра шоу.

"Николаев наблюдает в сторонке, улыбаясь, и думает – фууу, пронесло (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказался один из тех, кто посмотрел передачу до конца. Судя по реакции общественности, многим действительно интересно, что думает насчет всей этой некрасивой ситуации бывший муж Наташи Королевой. Хотя народ и понимает, что вряд ли об этом узнает.

Наташа Королева и Игорь Николаев считались одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Именно благодаря союзу, не только личному, но и творческому, Наташа Королева прославилась, ведь Игорь Николаев написал ей множество песен, которые впоследствии стали хитами.