"Проститутка": развратную Каменских затравили за целлюлит

Настя Каменских часто публикует в личном блоге откровенные снимки. Кажется, такая открытость со стороны замужней женщины поклонников уже утомила.

На этот раз исполнительница выложила на своей странице в "Инстаграм" снимок в купальнике с анималистичным принтом. Девушка стоит к камере вполоборота и томно смотрит в кадр. Центральное место на фотографии занимает филейная часть тела Анастасии Каменских.

В подписи артистка решила порассуждать о женской натуре. Она написала короткий текст (почему-то по-английски), отметив, что каждая девушка – дикая кошка. Причем, какой она будет сегодня, зависит от настроения.

Правда, поклонники не обратили внимания на философствования Насти Каменских. Подписчики заявили, что звезда находится не в лучшей форме, ей пора бы прекратить "светить" целлюлит на весь Интернет. Также певице напомнили о том, что замужней даме стоит быть скромнее. По словам пользователей Сети, им уже порядком поднадоели пошловатые снимки.

"А ля целлюлит (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Скромнее надо быть девушка, скромнее", "Жиробасина", "Хватит жопу показывать", "Надоели голые жопы, что больше нечем похвастаться?", "А где попа ?", "Тихий ужас", "Позорище!", "Как надоело, одно и тоже голая, голая, голая...красивая фигура...но смотреть на это уже тошно... на весь Инстаграм", "Формы уже не те, раньше было намного лучше", "Комплексы, тупо комплексы, была хомячком, теперь похудела", – написали в комментариях.