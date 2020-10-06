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Шоу-бизнес
Джоли и Питт схлестнулись в решающей битве за детей

Джоли и Питт схлестнулись в решающей битве за детей

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта затянулся. Накануне стартовал финальный этап, во время которого суду предстоит решить, кто из актеров получит опеку над детьми.
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Всего у пары шестеро детей, но старшему, Мэддоксу, уже исполнилось 18 лет, поэтому он сам вправе решать, как и с кем из родителей общаться. Судя по сообщениям инсайдеров, оба бывших возлюбленных настроены решительно. Они готовы предоставить в суде любые доказательства, лишь бы только отстоять свою точку зрения.

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Ходят слухи, якобы Анджелина Джоли уже порядком устала от заседаний, которые длятся не первый год, однако она не собирается сдаваться. Есть данные, что актриса намерена пригласить в суд дизайнера Одиль Судан, которая ранее обвиняла Брэда Питта в обмане во время работ в замке Марваль.

Также голливудская звезда планирует приобщить к делу документы по строительной афере, к которой оказался причастен ее бывший муж. Помимо этого, артистка хочет, чтобы против отца ее детей выступил эксперт по домашнему насилию.

Впрочем, Брэд Питт подготовил не менее внушительные аргументы. Например, он планирует пригласить для дачи показаний давнюю знакомую бывшей жены. Она расскажет об экспериментах молодой Анджелины Джоли с оружием и наркотиками. Также актер планирует, что актрису осмотрит психиатр и затем сделает свое заключение, на основе которого будет ясно, пригодна ли звезда к воспитанию детей. Питт надеется на равную опеку над детьми.

Автор: 6 октября 2020, 17:32 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей

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