"У нас были материальные трудности": Крутой впервые показал сына от первого брака

Игорь Крутой впервые показал взрослого сына от первого брака. На днях на своей странице в "Инстаграм" известный российский композитор впервые за долгое время показал своего взрослого сына Николая от первого брака с Еленой.
На кадрах семья прогуливается по Красной площади. Вместе с сыном увидеться с дедушкой пришла и внучка Крутого. Подписчики композитора отметили схожесть внешности сына и отца. В тексте Крутой написал проникновенные строки под названием "Заповедь сыну".
В первый брак Игорь Крутой вступил в возрасте 25 лет. В семье родился сын Коля. Этот брак просуществовал 16 лет. Стоит отметить, что поначалу семья жила небогато. "У нас были материальные трудности", – говорил Крутой в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на "России-1". Однако не деньги стали причиной развода.
В 1993 году музыкант встретил свою вторую супругу Ольгу. На тот момент она собиралась разводиться с предыдущим мужем. так сложилась еще одна семья знаменитого композитора. У женщины уже была дочь. Крутой ее принял как свою и оформил отцовство. Через десять лет после знакомства у пары родился общий ребенок – дочь Саша. Вместе с матерью и старшей сестрой она живет в Америке.
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