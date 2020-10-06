"Люди жрать хотят!": Плющенко взбесил голодных россиян своим огненным авто

Евгений Плющенко и Яна Рудковская недавно снова стали родителями. К семье, и без того одной из самых популярных в стране, сейчас приковано особое внимание пользователей Сети. На этот раз Евгений Плющенко не на шутку разозлил подписчиков.

Фигуриста Евгения Плющенко раскритиковали за покупку дорогого автомобиля. В своем "Инстаграм" спортсмен похвастался ярко оранжевым Porsche Panamera и предложил подписчикам оценить цвет машины. Он выложил фото, на котором стоит рядом с элитной иномаркой. Видео приводит Пятый канал.

Никакого восторга кадры не вызвали... С первых же комментариев в Евгения полетели помидоры. Видимо, в непростое для страны время люди озлобились и не могут терпеть того, что звезды живут в достатке. Многие нашли неуместным такое хвастовство, ведь подписчики фигуриста простые люди и не могут себе позволить такой роскоши, пишет РИА ФАН.

"Евгений, вы же адекватный человек. Зачем перед людьми хвастаться, некоторым не на что хлеб купить"; "Люди жрать хотят!"; "Откуда у людей такие деньги?"; "Для богатых нужно отдельный "Инстаграм", а то они слишком оторваны от реальности", "Жаль, что учителя, врачи, пожарные не могут в вашей стране менять машины по сезону. Страна абсурда", – написали обиженные и озлобленные фолловеры.

Очевидно, что в России растет социальное неравенство, общество расслаивается все больше, а значит, это неминуемо приведет к подобным конфликтам. К примеру, во времена СССР партийные их семьи скрывали информацию о своих доходах. Некоторые даже не говорили друзьям о наличии квартир и машин. Чтобы не вызвать злости. Кажется, в современной действительности ситуация становится похожей. Ведь после эпидемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним...

Ранее "Дни.ру" писали о том, что супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская показала новую коляску для новорожденного сына. К слову, ее стоимость равна материнскому капиталу.

Маленький Арсений стал вторым общим ребенком Плющенко и Рудковской. От первого брака у спортсмена есть 14-летний сын. Яна в браке с бизнесменом Виктором Батуриным воспитывала двоих сыновей.