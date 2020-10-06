Тарзан рассказал о реакции Королевой на измену

Сергей Глушко (Тарзан) и Наташа Королева согласились откровенно поговорить с Ксенией Собчак о непростом жизненном периоде. Певица не стала скрывать, что тяжело переживала предательство супруга. Стриптизер же готовился к разводу.

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