Тарзан рассказал о реакции Королевой на измену

Королева была шокирована не столько изменой Тарзана, сколько обсуждением их личной жизни в эфире Первого канала. Певица возмущена, что продюсеры скандальных ток-шоу сняли передачу с актрисой Анастасией Шульженко, которая в подробностях рассказала о связи со стриптизером.
Что касается момента, когда артистка узнала о предательстве мужа, то она несколько дней находилась в прострации. Такая реакция куда больше испугала Тарзана, нежели ожидаемые крики и слезы. Глушко был готов принять любое решение супруги. Но потом Наташа и Сергей решили вместе пройти через это, пишет "Экспресс-газета".
Тарзан уверял, что виделся с Шульженко один раз – в день, когда произошла измена. Эти слова очень задели Анастасию. По словам девушки, она встречалась со стриптизером полтора года. Но что бы ни сказала актриса, ее заявления расценивают как попытку попиариться на скандале.
Напомним, ранее поклонники заметили, что на концертах Королевой вместо Тарзана стал выступать их сын Архип. 18-летний парень пошел по стопам знаменитой мамы и покоряет шоу-бизнес.
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