Анфиса Чехова зажала кобеля между ног: Какой сладкий!

Творчество Анфисы Чеховой пропитано женственностью и сексуальностью. В своем микроблоге она часто рассуждает на философские темы и показывает при этом откровенные кадры.

Страница Чеховой пронизана остроумием и эстетикой. Ее "Инстаграм" пестрит яркими фото, на которых она предстает во всей красе и пишет о жизни женщины, ее положении в обществе, способности избавляться от комплексов и, конечно же, о мужчинах.

В недавней публикации Анфиса недвусмысленно намекнула на отношения противоположных полов. При этом на фото она показала... кобеля, зажатого между ее ног.

"Это могли быть мы с тобой, но ты мне не пишешь", – написала Чехова в своем "Инстаграм". При этом в отметке геопозиции она указала "Выше только любовь".



Фанаты отметили, что мопс на фото очень милый: "Какой сладкий"; "Картошечка". Фантазия некоторых подписчиков телеведущей разыгралась не на шутку. Каждый стремился представить себя на месте пса и размышлял, кому же она адресовала такие строки.

"Пригрелся"; "Выше ворота рая"; "Хочу быть на месте собачки", – писали похотливые фолловеры Анфисы Чеховой.

Около года назад 42-летняя обладательница пышных форм, которая никогда не стеснялась своей фигуры, решила изменить свой образ жизни и похудела на 30 килограммов. Она старается интуитивно питаться и не есть вредного. Звезда признавалась в одном из интервью, что периодически балует себя гастрономическими слабостями. Так, во время отпуска в Лондоне она пробовала английский сидр и пиво с луковой шелухой.