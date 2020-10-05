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"Аж жуть": размалеванную Гузееву сделали копией Бузовой

Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Комик Гарик Харламов неровно дышит к ведущей шоу "Давай поженимся!". Лариса Гузеева вновь стала объектом шуток артиста.
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Юморист частенько делает теледиву героиней публикаций собственного инстаграм-аккаунта. Гарик Харламов монтирует шуточные видео и создает фотоколлажи с изображением Ларисы Гузеевой. В свежем посте комика в микроблоге теледива также присутствует.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Харламов взял фотографии некоторых знаменитостей и обработал их с помощью нейросети. Изменениям подверглись изображения Тимура Батрутдинова, Павла Воли, Ларисы Гузеевой и самого артиста.

"Как бы мы выглядели, будь мы персонажами компьютерной игры?" – заинтриговал поклонников комик.

Самым популярным у интернет-пользователей оказался обработанный снимок телеведущей. На нем звезда "Давай поженимся!" превратилась в мультяшного персонажа. "Цифровая" Лариса Гузеева оказалась размалеванной копией певицы Ольги Бузовой.

"Аж жуть, как похожа Лара на Бузову", "Ахахах 😂 Гузеева-Бузова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему бузова на последнем фото?", "Гузеева мультяшка – на Бузову похожа", "Гузеева это старая кибер Бузова🤔", "Вот что будет с Бузовой в старости! (Спойлер – Гузеева)", "Ааа, каке клевые, Гарик на заколдованного Шрека похож из Шрек-2", – рассуждали поклонники.

Отметим, ранее в интервью Гарик Харламов признался, что является поклонником не только Ларисы Гузеевой, но и Елены Малышевой. Комик обожает шоу теледив "Давай поженимся!" и "Жить здорово!". "Это то, что дает мне силы каждый день", – заявил комик.

Автор: 5 октября 2020, 19:09 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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